Почему употребление сочетаний слов противоречит нормам современного русского литературного языка? памятный сувенир; экспонаты выставки; свободная вакансия; информационное сообщение.
Русский язык
Почему употребление сочетаний слов противоречит нормам современного русского литературного языка? памятный сувенир; экспонаты выставки; свободная вакансия; информационное сообщение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Избыточность потому что. Экспонат - это любой предмет с выставки. Вакансия - свободное место. Ну и так далее
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