Почему употребление сочетаний слов противоречит нормам современного русского литературного языка? памятный сувенир; экспонаты выставки; свободная вакансия; информационное сообщение.

Русский язык
Почему употребление сочетаний слов противоречит нормам современного русского литературного языка? памятный сувенир; экспонаты выставки; свободная вакансия; информационное сообщение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Избыточность потому что. Экспонат - это любой предмет с выставки. Вакансия - свободное место. Ну и так далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Продолжите последовательность десятичных дробей,записав еще два числа, б 0,4; 0,04; 0,004;....
Ответить
Литература
Гиперболы в былинном сказе Илья муромец и соловей разбойник. Как скакал конь Ильи к Киеву?
Ответить
Литература
Придумай рассказ на тему"остаться у разбитого корыта" на тему ( школьной жизни; дружбы, отношений в семье;
Ответить
Русский язык
Слова-названия признаков изменяются по числам зеленое,зелёные, зелёная, зелёный
Ответить
Математика
Расстояние между 2 пунктами 2,91 сантиметр масштаб равен 1:100000 найдите расстояние на местности
Ответить