Почему в 1943 в ходе Великой Отечественной войны произошел коренной перелом? 1) На фронт были отправлены все заключенные ГУЛАГа 2) Промышленность СССР перестроилась на военный лад 3) Союзники открыли второй фронт 4) Япония...

История
Почему в 1943 в ходе Великой Отечественной войны произошел коренной перелом? 1) На фронт были отправлены все заключенные ГУЛАГа 2) Промышленность СССР перестроилась на военный лад 3) Союзники открыли второй фронт 4) Япония вышла из войны
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