Почему в доме,автобусе или трамвае на стеклах окон при сильных морозах появляются ледяные узоры?С какой стороны стекла они образуются?Почему на окнах в комнате лед (или иней) намерзает внизу, а не равномерно по всему стеклу?

Физика

Почему в доме,автобусе или трамвае на стеклах окон при сильных морозах появляются ледяные узоры?С какой стороны стекла они образуются?Почему на окнах в комнате лед (или иней) намерзает внизу, а не равномерно по всему стеклу?

Автор: Гость