Почему в доме,автобусе или трамвае на стеклах окон при сильных морозах появляются ледяные узоры?С какой стороны стекла они образуются?Почему на окнах в комнате лед (или иней) намерзает внизу, а не равномерно по всему стеклу?
Физика
Почему в доме,автобусе или трамвае на стеклах окон при сильных морозах появляются ледяные узоры?С какой стороны стекла они образуются?Почему на окнах в комнате лед (или иней) намерзает внизу, а не равномерно по всему стеклу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що на дворі і в приміщені різні температури
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