Почему в египте было трудно научиться читать и писать кратко пожалуйста умоляююю спочннннооо
История
Почему в египте было трудно научиться читать и писать кратко пожалуйста умоляююю спочннннооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Научиться читать и писать было очень трудно, потому как в египетской письменности использовалось 700-800 иероглифов. Умеющий читать человек казался египтянам мудрецом.
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