Почему в южном Двуречье богатые люди указывали в завещании среди прочего имущест??а деревянную табуретку и дверь
История
Почему в южном Двуречье богатые люди указывали в завещании среди прочего имущест??а деревянную табуретку и дверь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево считалось ЦЕННЫМ продаваемым имуществом тогда.
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