Почему в южном Двуречье богатые люди указывали в завещании среди прочего имущест??а деревянную табуретку и дверь

История

Почему в южном Двуречье богатые люди указывали в завещании среди прочего имущест??а деревянную табуретку и дверь

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