Почему в крестьянской культуре были сильны языческие традиции развёрнутый отве??
История
Почему в крестьянской культуре были сильны языческие традиции развёрнутый отве??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Языческая обрядность была сильнее связана с земледельческим календарем, и зачастую в язычестве многие важные для земледельца вещи такие как солнце, ветер дождь напрямую персонифицировались в образы языческих богов
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