Почему в унесены, писанных , масляными ,запачканная 1 и 2 -Н

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Одна н пишется у кратких прилагательных и если они без приставок : унесены- краткая форма (ср. унесенные) масляными - здесь правило написания суффиксов ян у прил.: во всех прил. одна н., кроме слов стеклянный, оловянный, деревянный запачканная - причастие образовано от глагола с приставкой запачкать