Почему в унесены, писанных , масляными ,запачканная 1 и 2 -Н-

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Почему в унесены, писанных , масляными ,запачканная 1 и 2 -Н-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна н пишется у кратких прилагательных и если они без приставок :  унесены- краткая форма (ср. унесенные)  масляными - здесь правило написания суффиксов ян у прил.: во всех прил. одна н.,  кроме слов  стеклянный, оловянный, деревянный запачканная - причастие образовано от глагола  с приставкой запачкать
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