Почему Владимир Мономах имел авторитет и поддержку народа? Напишите короткое эссе. Умоляю... Помогите!
История
Почему Владимир Мономах имел авторитет и поддержку народа? Напишите короткое эссе. Умоляю... Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Мономах имел авторитет у народа так как он был великий реформатор перед столыпиным и пострадал по той же причине что и Владимир стоимость что и Столыпин
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