Почему возникла письменность в Древнем Египте

История
Почему возникла письменность в Древнем Египте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Египтяне верили в разных божеств.Они писали разные иероглифы и т.д..Они верили что каждый иероглиф содержит некое подобие души.
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