Почему здоровый образ жизни следует считать индивидуальными системой поведения ??еловека
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Почему здоровый образ жизни следует считать индивидуальными системой поведения ??еловека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что каждый человек сам считает как ему жить:один может пить через день, но при этом бегать по утрам и ходить в тренажерный зал,другой может курить и питаться только фруктами и овощами.
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