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Подайте як функцію подвійного кута вираз 2cos^*x-1
Алгебра
Подайте як функцію подвійного кута вираз 2cos^*x-1
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