Каждый из 425 рабочих заводов изготавливают по 236 деталей в день . Двадцать пять час??ь деталей идёт на продажу половину оставшихся деталей закупает автомобильный завод . Сколько деталей закупает автомобильный завод ?

Математика

Каждый из 425 рабочих заводов изготавливают по 236 деталей в день . Двадцать пять час??ь деталей идёт на продажу половину оставшихся деталей закупает автомобильный завод . Сколько деталей закупает автомобильный завод ?

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