Каждый из 425 рабочих заводов изготавливают по 236 деталей в день . Двадцать пять час??ь деталей идёт на продажу половину оставшихся деталей закупает автомобильный завод . Сколько деталей закупает автомобильный завод ?
Математика
Каждый из 425 рабочих заводов изготавливают по 236 деталей в день . Двадцать пять час??ь деталей идёт на продажу половину оставшихся деталей закупает автомобильный завод . Сколько деталей закупает автомобильный завод ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)236*425=100300(д) делают на заводе 2) 100300:25=4012(д) идет на продажу 3)100300-4012=96288 (д) остается 4) 96288:2=48144(д) покупает автомобильный завод Ответ: 48144 деталей покупает автомобильный завод
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