Які події відбулися одночасно? 1.початок Олімпійських ігор; 2."Вавилонський поло??" євреїв; 3.Друга Пунічка (Ганнібалова) війна; 4.правління Цинь Шіхуанді.
История
Які події відбулися одночасно? 1.початок Олімпійських ігор; 2."Вавилонський поло??" євреїв; 3.Друга Пунічка (Ганнібалова) війна; 4.правління Цинь Шіхуанді.
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Гость:
Хохолы задолбали кстати спасибо за 13 балов)
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