Мастер делал первую деталь 1 час 55мин. А вторую деталь делал 15 мин дольше. сколько времени он затратил на изготовление обоих деталей?

Математика
Мастер делал первую деталь 1 час 55мин. А вторую деталь делал 15 мин дольше. сколько времени он затратил на изготовление обоих деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60+55=115(мин.)-на первую деталь 2)115+15=130(мин.)-на вторую деталь 3)130+115=245(мин.)-обе детали 245мин.=4ч. 5мин.                              245:60=4(ост. 5) Ответ:он затратил 4 часа 5 минут на изготовление обоих деталей.
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