Мастер делал первую деталь 1 час 55мин. А вторую деталь делал 15 мин дольше. сколько времени он затратил на изготовление обоих деталей?

Математика

Мастер делал первую деталь 1 час 55мин. А вторую деталь делал 15 мин дольше. сколько времени он затратил на изготовление обоих деталей?

Автор: Гость