Напишите сочинение на тему " я увидел чудо " Задача найти в обычном чудо
Литература
Напишите сочинение на тему " я увидел чудо " Задача найти в обычном чудо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждой простой на вид вещи , кроется чудо . Каждый человек видит его по разному . Однажды я увидел чудо . Я открыл его совсем случайно . Я увидел мир по новому .
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