Помогите пожалуйста сравни числа найди их сумму и разность а)17 12/18 и 17 15/36 Б)10 3/5 и 102/10 в)10 3/7 и 72/7 г)16 7/16 и 16 3/8 д)9 3/5 и 91/10 е) 15 6/7 и 15 2/3

Математика

Помогите пожалуйста сравни числа найди их сумму и разность а)17 12/18 и 17 15/36 Б)10 3/5 и 102/10 в)10 3/7 и 72/7 г)16 7/16 и 16 3/8 д)9 3/5 и 91/10 е) 15 6/7 и 15 2/3

Автор: Гость