Помогите пожалуйста сравни числа найди их сумму и разность а)17 12/18 и 17 15/36 Б)10 3/5 и 102/10 в)10 3/7 и 72/7 г)16 7/16 и 16 3/8 д)9 3/5 и 91/10 е) 15 6/7 и 15 2/3
Математика
Помогите пожалуйста сравни числа найди их сумму и разность а)17 12/18 и 17 15/36 Б)10 3/5 и 102/10 в)10 3/7 и 72/7 г)16 7/16 и 16 3/8 д)9 3/5 и 91/10 е) 15 6/7 и 15 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)17 12/18 (17 24/36) > 17 15/36; 17 12/18+17 15/36= 17 24/36+ 17 15/36= 34 39/36= 35 3/36= 35 1/12 б) 10 3/5 (10 6/10)> 10 2/10; 10 3/5 +10 2/10=10 6/10 + 10 2/10=20 8/10= 20 4/5
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