ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ ИЗ 8-10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРО ВЕСНУ НА К??ЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ С ПЕРЕВОДОМ

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Мен көктемді жақсы көремін. Асыға күтемін, көктем мерекелермен басталады. Ең бірінші анамды құттықтауға асығамын. Анамның қуанышын көргенде, бүкіл әлем қуанғандай сезінемін. Онан соң Наурыз мерекесін күтеміз, дайындаламыз. Ағаштар бүршік жарып, қар ериді. Адамдар егін егуге дайындалады. Қыстай демалған болсаң, көктемде жұмыс көп. Я люблю весну. Жду с нетерпением, весной начинается праздники. Самым первым спешу поздравить маму с праздником. Когда вижу на лице мамы радость, мне кажется, радуется весь мир. Потом, ждем праздник Наурыз. Деревья распускает почки, тает снег. Люди готовится к посеву. Если всю зиму отдыхаешь, весной много работы.