17\20+23\30+11\60 3\20+7\30+9\50 7\40+11\70+13\30

Математика
17\20+23\30+11\60 3\20+7\30+9\50 7\40+11\70+13\30
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17/20  +  23/30  +  11/60 =(17 *3  +  23 * 2  +  11 * 1)/60 = 51/60  +  46/60  +  11/60 =  108/60 = 9/5 = 1 4/5 2)3/20  +  7/30  +  9/50 =(3 * 15  +  7 * 10  +  9 * 6)/300 = 45/300  +  70/300  +  54/300 =  169/300 3)7/40  +  11/70  +  13/30 =(7 *21  +  11 * 12  +  13 * 28)/840 = 147/840  +  132/840  +  364/840 =  643/840
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