В сосуд налили воду и оставили его при температуре ниже 0 ºС. Через некоторое время вода полностью превратилась в лёд. При этом А. Масса образовавшегося льда больше массы воды. Б. Объём образовавшегося льда меньше объёма воды. ...
Физика
В сосуд налили воду и оставили его при температуре ниже 0 ºС. Через некоторое время вода полностью превратилась в лёд. При этом А. Масса образовавшегося льда больше массы воды. Б. Объём образовавшегося льда меньше объёма воды. Правильным является ответ 1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б
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Ответ: ни а ни б Объем будет равным
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