Насекомых, которые могли послужить биологическими прототипами авторам фантастических произведений, где жуки-инопланетяне могли легко сбивать космические корабли землян.

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Насекомых, которые могли послужить биологическими прототипами авторам фантастических произведений, где жуки-инопланетяне могли легко сбивать космические корабли землян.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется богомолы, тарантулы и медведки.
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