Проверочное слово силен

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Проверочное слово силен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Силён-безударная гласная и, проверочное слово сила
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