Мастер работая 7часов сделал на 24детали больше чем ученик за 3часа при той же норме выработки сколько деталей сделал каждый?

Математика

Мастер работая 7часов сделал на 24детали больше чем ученик за 3часа при той же норме выработки сколько деталей сделал каждый?

Автор: Гость