Определите под каким давлением находится ацетилен в баллоне емкостью 2*10^-2м^3 если при нормальных условиях его объем 2м^3. температура ацетилена в баллоне 12C

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Так-с. Разделим задачу на две составляющие. Сначала ацетилен распылен по комнате при нормальных условиях: T0 = 273 K, P0 = 10^5 Па и занимает объем, равный V0 = 2 м^3. Затем его мистическим способом засовывают в баллон, в котором он уже занимает объем V = 2*10^-2 м^3 при температуре T = 285 K. И, собственно, вопрос: при каком давлении ацетилен в баллоне? Давай рассмотрим разность температур ΔT. ΔT = T - T0 = 285 - 273 = 12 K. А теперь тоже самое, только вместо известных нам значений подставим формулы, выведенные из уравнения состояния идеального газа Менделеева-Клапейрона: ΔT = (P V M / m R) - (P0 V0 M / m R) В данной операции мы, разумеется, предполагаем, что масса ацетилена неизменна. А потому выведем ее из ур-ия М.-К. по данным начальных условий: m = P0 V0 M / R T0. Далее, разумеется, нерационально было бы сразу подставлять ее в общую формулу изменения температуры. Сначала выведем конечное давление P из нее (привели к общему знаменателю, воспользовались правилом пропорции): P V M - P0 V0 M = ΔT m R, P = (ΔT m R + P0 V0 M) / M V. Теперь подставляем выведенную ранее формулу массы ацетилена. После преобразований получаем: P = P0 V0 (ΔT + R T0) / R T0 V, P = 10^5 * 2 (12 + 8,31 * 273) / 8,31 * 273 * 2*10^-2, P = 2*10^5 * 2280,63 / 45,37 = 100,534*10^5 Па ______________________________________________ Второй способ решения. По М.-К. для ацетилена в баллоне давление равно: P = m R T / M V. Ранее мы выводили формулу массы ацетилена из начальных условий. Подставляем ее же в данное уравнение, после преобразований получаем: P = P0 V0 T / T0 V, P = 10^5 * 2 * 285 / 273 * 2*10^-2, P = 10,439*10^6 Па. Как мы можем заметить, погрешность составляет около 4 Паскаль и, пожалуй, рациональнее вам воспользоваться именно этим способом