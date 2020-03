5 предложений в настоящем простом

Гость: Гость:

Go to school every day. - Я хожу в школу каждый день. We often play basketball. - Мы часто играем в баскетбол. Children usually like parties. - Дети обычно любят праздники. She speaks 2 foreign languages. - Она говорит на 2 иностранных языках. It takes me 10 minutes to get to the University. - Дорога до Университета занимает у меня 10 минут.