5 предложений в настоящем простом
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5 предложений в настоящем простом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Go to school every day. - Я хожу в школу каждый день. We often play basketball. - Мы часто играем в баскетбол. Children usually like parties. - Дети обычно любят праздники. She speaks 2 foreign languages. - Она говорит на 2 иностранных языках. It takes me 10 minutes to get to the University. - Дорога до Университета занимает у меня 10 минут.
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