РЕшите пожалуйста даю 99 баллов Треугольник авс прямоугольный угол с=90 треуголь??ик две равносторонний найдите линейный угол между плоскостями треугольников, если стороны ас и де параллельны, расстояние между ними корень из ...

Геометрия
РЕшите пожалуйста даю 99 баллов Треугольник авс прямоугольный угол с=90 треуголь??ик две равносторонний найдите линейный угол между плоскостями треугольников, если стороны ас и де параллельны, расстояние между ними корень из 3 см, а вс=де=2 см Решите пожалуйста)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно построить чертёж согласно условию. В тр-ке ВДЕ опустим высоту ВМ на сторону ДЕ. Согласно теореме о трёх перпендикулярах, так как АС║ДЕ, то ВМ⊥АС и ВС⊥ДЕ. В образовавшемся тр-ке ВСМ нужно найти ∠СВМ - угол между ΔАВС и ΔВДЕ. В правильном тр-ке ВДЕ ВМ - высота, ВМ=а·sin60=2√3/3=√3 см. В тр-ке ВСМ согласно теореме косинусов: cos(CBM)=(ВС²+ВМ²-СМ²)/(2·ВС·ВМ)=(4+3-3)/(2·2·√3)=√3/3 ∠СВМ=arccos√3/3≈54.7°
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