Помогитее пожалуйста УПР 4 ❤️❤️❤️
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Помогитее пожалуйста УПР 4 ❤️❤️❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительные во множественном числе:стаи,облака,,сугробы,зверята,у лосей,косуль,рога,жаворонки,чижи,синицы,корольки,скворцы,корнями,струйки,на деревьях,ночам,морозы. 1)Это телеграмма о приходе весне. 2)В ней говорится о том,что всё вокруг отходит от зимних холодов,что всё вокруг расцветает,что природа начинает "новую жизнь" и везде начинается пробуждение. 3)Птицами весны считаются грачи и скворцы.
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