Помогитее пожалуйста УПР 4 ❤️❤️❤️

Гость: Гость:

Существительные во множественном числе:стаи,облака,,сугробы,зверята,у лосей,косуль,рога,жаворонки,чижи,синицы,корольки,скворцы,корнями,струйки,на деревьях,ночам,морозы. 1)Это телеграмма о приходе весне. 2)В ней говорится о том,что всё вокруг отходит от зимних холодов,что всё вокруг расцветает,что природа начинает "новую жизнь" и везде начинается пробуждение. 3)Птицами весны считаются грачи и скворцы.