Чем отличается демократия от диктатуры

Обществознание
Чем отличается демократия от диктатуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демократия — это политический режим, в котором население страны непосредственно влияет на формирование органов власти или же само осуществляет управление государством. Диктату́ра — форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит одной политической позиции, принадлежащей либо одному человеку, либо правящей группе лиц
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