Установить какой частью речи являются выделенные слова: НАПРОТИВ сидел молодой ч??ловек...
Русский язык
Установить какой частью речи являются выделенные слова: НАПРОТИВ сидел молодой ч??ловек...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где? напротив это наречие
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