Заметает пурга белый путь.Хочет в мягких снегах потонуть.подчеркнуть слово,котор??е отвечает на вопрос что это?и в котором все согласные глухие.

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Заметает пурга белый путь.Хочет в мягких снегах потонуть.подчеркнуть слово,котор??е отвечает на вопрос что это?и в котором все согласные глухие.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заметает- настоящее время, ед число Хочет- настоящее время, ед число, 3 лицо Потонуть- инфинитив Уснул- прошедшее время, ед число, 3 лицо Проехать- инфинитив Пройти- инфинитив Забежала- прошедшее время, ед число, 3 лицо Взяла- прошедшее время, ед число, 3 лицо
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