Заметает пурга белый путь.Хочет в мягких снегах потонуть.подчеркнуть слово,котор??е отвечает на вопрос что это?и в котором все согласные глухие.

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Заметает пурга белый путь.Хочет в мягких снегах потонуть.подчеркнуть слово,котор??е отвечает на вопрос что это?и в котором все согласные глухие.

Автор: Гость