Есть ли у животных голубая кровь

Биология
Есть ли у животных голубая кровь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У осьминогов кровь голубая из-за содержания в ней металлов.
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