Большая часть поглощаемой липой воды: а) испаряется для охлаждения растения б) запасается в корнях в) запасается в стебле г) расходуется в процессе фотосинтеза

Биология

Большая часть поглощаемой липой воды: а) испаряется для охлаждения растения б) запасается в корнях в) запасается в стебле г) расходуется в процессе фотосинтеза

Автор: Гость