Большая часть поглощаемой липой воды: а) испаряется для охлаждения растения б) запасается в корнях в) запасается в стебле г) расходуется в процессе фотосинтеза
Биология
Большая часть поглощаемой липой воды: а) испаряется для охлаждения растения б) запасается в корнях в) запасается в стебле г) расходуется в процессе фотосинтеза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) запасается в стебле
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