Подайте идею для рисунка "Математика инструмент познания мира"

Математика
Подайте идею для рисунка "Математика инструмент познания мира"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например нарисуй кокой нибудь мост и всё обознач в см, м, км.
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