Подалуйста помогите решить, с указанием всех формул!!!! Площадь прямоугольника ра??на 21см2. Найдите его периметр.

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Одной пощади недостаточно для вычисления периметра. Вот вычисление периметра в зависимости от размера одной из сторон: одна сторона прямоугольника - a, вторая - b, тогда площадь прямоугольника равна a*b=21. отсюда a=21/b. Тогда периметр прямоугольника будет равен 2(a+b)=2*(21/b+b) Так, например, если a=3, то b=7 и периметр=2*(21/7+7)=20 Если a=1, то b=21 и периметр=2*(21/21+21)=44