Подбери соответствующую реплику.1) Where's the toy soldier? 2)l've got dark hair. 3)what's this? а)l've got fair hair. b)lt's a puppet. c) lt's on the shelf
Английский язык
Подбери соответствующую реплику.1) Where's the toy soldier? 2)l've got dark hair. 3)what's this? а)l've got fair hair. b)lt's a puppet. c) lt's on the shelf
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-b 2-a 3-c вот и весь ответ для тебя)))
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