Подбери соответствующую реплику.1) Where's the toy soldier? 2)l've got dark hair. 3)what's this? а)l've got fair hair. b)lt's a puppet. c) lt's on the shelf

Английский язык

Автор: Гость