Подбери значение х при котором верно равенство а)-1*х=45 б) х*(-1)=-22 в) -1*х=-42 г) х*(-1)=45 плизззззз
Математика
Подбери значение х при котором верно равенство а)-1*х=45 б) х*(-1)=-22 в) -1*х=-42 г) х*(-1)=45 плизззззз
Ответ(ы):
Гость:
А) -1*х=45 х = 45 : (-1) х = -45 б) х*(-1) = -22 х = -22 : (-1) х = 22 в) -1*х = -42 х = -42 : (-1) х = 42 г) х *(-1)=45 х = 45 : (-1) х = -45
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