Подбери значение х при котором верно равенство а)-1*х=45 б) х*(-1)=-22 в) -1*х=-42 г) х*(-1)=45 плизззззз

Математика

Подбери значение х при котором верно равенство а)-1*х=45 б) х*(-1)=-22 в) -1*х=-42 г) х*(-1)=45 плизззззз

Автор: Гость