Составьте с помощью цифр 1 4 7 все возможные трехзначные числа по условий что цифры в записи числа не повторяются найдите разность на большого и наименьшего из них

Математика

Составьте с помощью цифр 1 4 7 все возможные трехзначные числа по условий что цифры в записи числа не повторяются найдите разность на большого и наименьшего из них

Автор: Гость