Составьте с помощью цифр 1 4 7 все возможные трехзначные числа по условий что цифры в записи числа не повторяются найдите разность на большого и наименьшего из них
Математика
Составьте с помощью цифр 1 4 7 все возможные трехзначные числа по условий что цифры в записи числа не повторяются найдите разность на большого и наименьшего из них
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