(доповніть речення ) будь ласка)))) він не мав ніякої думки ,тому ...
Українська мова
(доповніть речення ) будь ласка)))) він не мав ніякої думки ,тому ...
Ответ(ы):
Гость:
Він не мав ніякої думки, тому його ніхто не захотів слухати. Він не мав ніякої думки, тому що, мало читає художньої літератури. Він не мав ніякої думки, тому йому поставили погану оцінку. Він не мав ніякої думки, тому що він був дуже засмучений.
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