ПРОВЕРТИ У МЕНЯ ПРАВИЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ СЛОВ И ОШИБКИ увлекаться разговором-увлекаться игрой казаться весёлым-казаться радостным приближаться к цэле-приблежаться к дому удивиться поступком-удивиться подвигом потрясти бумаго...
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ПРОВЕРТИ У МЕНЯ ПРАВИЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ СЛОВ И ОШИБКИ увлекаться разговором-увлекаться игрой казаться весёлым-казаться радостным приближаться к цэле-приблежаться к дому удивиться поступком-удивиться подвигом потрясти бумагой-потрести рукой появиться на горизонте-появиться на полянке возвращяться вечером-возвращяться домой угощять обедом-угощять конфетами освещять улицу-освещять дорогу. ЭТО ВСЁ ПРОШУ ПОМОГИТЕ УМАЛЯЮ ААААААААААААААААААААААА
Ответ(ы):
Гость:
Увлекаться разговором-увлекаться игрой неверное возращаться вечером-возращаться домой неверно
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