Пожалуйста, помогите! Очень нужно! в 1784 году английский естествоиспытатель Г.Кав??ндиш длительное время пропускал через воздух в запаянном сосуде электрические разряды. какое вещество удалось получить Кавендишу? напишите ура...

Химия

Пожалуйста, помогите! Очень нужно! в 1784 году английский естествоиспытатель Г.Кав??ндиш длительное время пропускал через воздух в запаянном сосуде электрические разряды. какое вещество удалось получить Кавендишу? напишите уравнения реакции. какое вещество при этом было окислителем а какое восстановителем

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