Пожалуйста, помогите! Очень нужно! в 1784 году английский естествоиспытатель Г.Кав??ндиш длительное время пропускал через воздух в запаянном сосуде электрические разряды. какое вещество удалось получить Кавендишу? напишите ура...
Химия
Пожалуйста, помогите! Очень нужно! в 1784 году английский естествоиспытатель Г.Кав??ндиш длительное время пропускал через воздух в запаянном сосуде электрические разряды. какое вещество удалось получить Кавендишу? напишите уравнения реакции. какое вещество при этом было окислителем а какое восстановителем
Ответ(ы):
Гость:
При пропускании электрического разряда через воздух над поверхностью воды, азот реагирует с кислородом с образованием азотной кислоты. 4NO2+O2+2H2O=4HNO3 - восстановитель, процесс окисление (над стрелочкой пишешь -1 электрона (обозначение электрона русская "е" и черточка вверху)) - окислитель, процесс восстановление (над стрелочкой пишешь +4 электрона)
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