83-2*а, якщо а=1,3,6,9
Математика
83-2*а, якщо а=1,3,6,9
Ответ(ы):
Гость:
При a=1, то 83-2*1=83-2=81 При a=3, то 83-2*3=83-6=77 При a=6, то 83-2*6=83-12=71 При a=9, то 83-2*9=83-18=65
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