Подберите антонимы к прилагательным тёмный громкий свободный чистый влажный мя??кий
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Подберите антонимы к прилагательным тёмный громкий свободный чистый влажный мя??кий
Ответ(ы):
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Темный-светлый. Громкий-тихий. Свободный-... Чистый-грязный. Влажный-сухой. Мягкий-твердый.
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