Подберите и запишите антонимы к данным словам. Будни- Близко- Друг- Зима- Плакать- Правда- Начало- Допишите предложение. Антонимы-это слова,которые_____по смыслу.

Русский язык

Подберите и запишите антонимы к данным словам. Будни- Близко- Друг- Зима- Плакать- Правда- Начало- Допишите предложение. Антонимы-это слова,которые_____по смыслу.

Автор: Гость