Подберите и запишите антонимы к данным словам. Будни- Близко- Друг- Зима- Плакать- Правда- Начало- Допишите предложение. Антонимы-это слова,которые_____по смыслу.

Русский язык
Подберите и запишите антонимы к данным словам. Будни- Близко- Друг- Зима- Плакать- Правда- Начало- Допишите предложение. Антонимы-это слова,которые_____по смыслу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антонимы- это слова, которые противоположны по смыслу. Будни- выходные, Близко-далеко друг-враг зима-лето плакать-смеяться правда - ложь начало- конец
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