Срочно Улыбаясь это глагол или прилагательное
Русский язык
Срочно Улыбаясь это глагол или прилагательное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это наречие Как? Улыбаясь.
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