Витя говорит если округлить до десятков мои карманные деньги в месяц то получится 360 руб у меня получается столько же ответила Петя найти наибольшую возможную сумму денег на которые могут отличаться карманные деньги мальчиков
Математика
Витя говорит если округлить до десятков мои карманные деньги в месяц то получится 360 руб у меня получается столько же ответила Петя найти наибольшую возможную сумму денег на которые могут отличаться карманные деньги мальчиков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, Витя: 364 руб Петя: 356 руб. 364-356=8 руб
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