Витя говорит если округлить до десятков мои карманные деньги в месяц то получится 360 руб у меня получается столько же ответила Петя найти наибольшую возможную сумму денег на которые могут отличаться карманные деньги мальчиков

Математика

Витя говорит если округлить до десятков мои карманные деньги в месяц то получится 360 руб у меня получается столько же ответила Петя найти наибольшую возможную сумму денег на которые могут отличаться карманные деньги мальчиков

Автор: Гость