Положительные и отрицательные явления в развитии Франции при Наполеоне3..... СРОЧН??.ПОЖАЛУЙСТА

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Вторая республика силой своего естественного развития двигалась к диктатуре, как возможному варианту: монархисты не могли предложить ничего нового, кроме как возврата привилегий, а социалисты видели решение всех социальных проблем в переделе собственности. В этих условиях Луи-Наполеон предлагает срединный путь, становясь одновременно гарантом и поддержания порядка, и сохранения демократических преобразований в стране. В своей персоне он воплотил доверие народа, который на плебисците дал ему право собой руководить. Да, во Франции была установлена диктатура, но диктатура нового типа. Она претендовала на выражение голоса нации лучше, чем смогло бы это сделать Законодательное собрание. Собственно бонапартизм как общенациональное движение и стал воплощением общенародной поддержки политики, проводимой принцем-президентом. С момента появления Луи-Наполеона на политической арене крестьяне увидели в нем своего человека. В нем они видели реализацию своих надежд и считали, что он защитит их от нотаблей. Но только после переворота политика Луи-Наполеона приобрела общенациональную поддержку. Фигура принца-президента оказывается выше и над узкими интересами отдельных социальных слоев общества, он претендует на проведение политики в интересах всей французской нации.Таким образом, Луи-Наполеон Бонапарт, осуществив государственный переворот, был воспринят в обществе как спаситель общества. Имя Луи-Наполеона стало гарантией от возврата «старого порядка» и повторения революционного террора. Только он один на данном этапе развития страны мог примирить общество на основе стремления к стабильности и национальной славе. Принц-президент подчиняет себе государственную машину и усиливает контроль над обществом, чтобы избежать социального взрыва в стране. Одновременно с этим он заявляет о необходимости серьезных экономических преобразований, которые должны были привести к процветанию общества и решению социального вопроса.Луи-Наполеон не допустил нового революционного взрыва, но не путем установления равновесия интересов в обществе, а репрессиями, которые были осуществлены армией. То есть армия сыграла роль репрессивного аппарата, сломившего сопротивление как республиканцев, так и монархистов. Впрочем, эффект от «репрессалий» был кратковременным, и Луи-Наполеон пошел на установление империи.Поездка Луи-Наполеона по южным провинциям показала, что население с радостью приветствовало идею восстановления империи. Прежде всего, из памяти еще не стерлись воспоминания о возврате Бурбонов и последующих за этим репрессиях. Страх возвращения «старого порядка» стал отличительной чертой французского менталитета. Во времена политической нестабильности и смены режимов он прорывался наружу. Так произошло и на этот раз. Анализ сообщений, пришедших в личную канцелярию Луи-Наполеона во время его поездки летом 1852 года по провинции, позволяет составить социальную базу, на которой держался его режим. Прежде всего это крестьяне, или, как их тогда нередко называли в официальных сообщениях, жители деревень. Затем бывшие солдаты Империи и все те, кому дорога была национальная слава Франции. Третью категорию составляли граждане, жаждущие установления сильной авторитарной власти. К их числу относятся промышленники и торговцы. Церковь также поддержала принца, поскольку в нем видела гаранта социальной стабильности. И, наконец, рабочие крупных городов. Опираясь на широкие слои общества, Луи-Наполеон сумел на время стабилизировать французское общество. Его политика не была политикой лавирования, как об этом писал В. И. Ленин, а явилась попыткой примирения французского общества на принципах демократии, твердой власти и национальной идеи. Таким образом, в отличие от Наполеона I у Луи-Наполеона была готовая к воплощению доктрина. Доктрина, позволившая принцу предложить Франции готовую формулу выхода из постреволюционного кризиса. Однако эта формула была эффективна лишь до тех пор, пока в стране сохранялись воспоминания о «старом порядке» и угрозе социалистов. С другой стороны, соединение в государственном устройстве Второй империи противоположных по своей сути принципов народного суверенитета и монархической власти должно было рано или поздно привести к кризису режима. Только в середине XX века генералу Де Голлю удалось решить это противоречие с основанием президентской республики.