Сложи с переходом через разряд:47+8,59+7,25+16,53+29,28+5,328+5,70+40,60+80,400+800,600+700

Математика
Сложи с переходом через разряд:47+8,59+7,25+16,53+29,28+5,328+5,70+40,60+80,400+800,600+700
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47+8,59+7,25+16,53+29,28+5,328+5,70+40,60+80,400+800,600+700= 1741.278
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