Сочинение-описание небольшое!!! Написать сочинение-описание используя обобщённо-личные предложения чтобы приобщить своего читателя к вашим мыслям и чувствам. Пожалуйста!!!

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Сочинение-описание небольшое!!! Написать сочинение-описание используя обобщённо-личные предложения чтобы приобщить своего читателя к вашим мыслям и чувствам. Пожалуйста!!!

Автор: Гость