Сделай к задаче схематический рисунок и реши ее из 12 роз сделали 12 букетов по 3 роз?? в каждом Сколько букетов получилось
Математика
Сделай к задаче схематический рисунок и реши ее из 12 роз сделали 12 букетов по 3 роз?? в каждом Сколько букетов получилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получилось 4 бекета 12:3=4(б)-получилось
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