Сделай к задаче схематический рисунок и реши ее из 12 роз сделали 12 букетов по 3 роз?? в каждом Сколько букетов получилось

Математика

Сделай к задаче схематический рисунок и реши ее из 12 роз сделали 12 букетов по 3 роз?? в каждом Сколько букетов получилось

Автор: Гость