Решите утравнение б) ×-8,5=-6. г) ×-3,41=-2,904
Математика
Решите утравнение б) ×-8,5=-6. г) ×-3,41=-2,904
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)x=-6+8,5 x=2,5 г)x=-2,904+3,41 x=0.506
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