Подберите к данным словам однокоренные слова с уменьшительно-ласкательными суфф??ксами.Дорожка,лодка,бумажка,коляска,салазки,тележка,книжка,шапка.
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Подберите к данным словам однокоренные слова с уменьшительно-ласкательными суфф??ксами.Дорожка,лодка,бумажка,коляска,салазки,тележка,книжка,шапка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дороженька, лодочка, бумажечка, колясочка, салазочки, тележенька, книжечка, шапочка
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